نقابة مستوردي المواشي تناشد المسؤولين لفتح مسلخ بيروت بعد توقف مسالخ الشويفات عن العمل بشكل كلي

أعلنت نقابة القصابين ومستوردي المواشي الحية في بيان اليوم عن حصول أزمة كبيرة في موضوع تأمين اللحوم إلى المواطنين في بيروت ومحيطها وفي مناطق واسعة من جبل لبنان.



وعزت النقابة ذلك إلى اقفال جميع المسالخ في منطقة الشويفات نتيجة استهداف العدو الاسرائيلي هذه المنطقة ما أدى إلى توقف هذه المسالخ عن العمل بشكل كلي.



وازاء هذا الموضوع الخطر والذي يمس بالأمن الغذائي للبنانيين، ناشدت النقابة المسؤولين اللبنانيين المعنيين بالتحرك سريعاً لفتح وتشغيل مسلخ بيروت المركزي من أجل تأمين عمليات الذبح وإيصال لحوم الأبقار وخلافه إلى المواطنين اللبنانيين والمستهلكين في المناطق المذكورة.