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الجيش الإسرائيلي يعلن ارتفاع حصيلة خسائره إلى ثمانية قتلى في لبنان
أخبار لبنان
2024-10-02 | 10:56
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الجيش الإسرائيلي يعلن ارتفاع حصيلة خسائره إلى ثمانية قتلى في لبنان
أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع حصيلة خسائره إلى ثمانية قتلى في المعارك التي خاضها في جنوب لبنان بعد عبور الحدود لاستهداف مواقع لحزب الله.
واشار الجيش الاسرائيلي في بيان الى مقتل سبعة جنود إضافيين، بعد إعلانه مقتل جندي واحد في لبنان في وقت سابق الأربعاء.
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