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ميقاتي من عين التينة: لوقف اطلاق النار وتطبيق القرار 1701 وارسال الجيش للجنوب
أخبار لبنان
2024-10-02 | 11:56
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ميقاتي من عين التينة: لوقف اطلاق النار وتطبيق القرار 1701 وارسال الجيش للجنوب
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ميقاتي من عين التينة: لوقف اطلاق النار وتطبيق القرار 1701 وارسال الجيش للجنوب
أكد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي "أهمية وحدة اللبنانيين بمواجهة العدوان الاسرائيلي وتضامنهم الوطني لا سيما في القيام بواجب احتضان العائلات النازحة من ابناء الجنوب والضاحية والبقاع والتنويه بجهود الحكومة في هذا المجال".
ودعا، بعد اجتماع جمعه برئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في عين التينة "المجتمع الدولي والمنظمات الدولية الى تحمل مسؤولياتها الاخلاقية والقانونية والاستجابة لمتطلبات خطة الدعم التي طرحت من قبل لجنة الطوارىء الحكومية في اسرع وقت ممكن، خصوصا مام اصرار العدو الاسرائيلي على اطالة امد العدوان".
وشدد ميقاتي على "التزام لبنان بالنداء الذي صدر في الاجتماعات التي جرت ابان انعقاد الجمعية العامة للامم المتحدة من قبل الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا والاتحاد الاوروبي واليابان والمملكة العربية السعودية وقطر والمانيا واستراليا وكندا وايطاليا".
ودعا إلى "وقف فوري لاطلاق النار والشروع في الخطوات التي اعلنت الحكومة اللبنانية التزامها بها لتطبيق قرار مجلس الامن رقم 1701 وارسال الجيش اللبناني الى منطقة جنوب الليطاني ليقوم بمهامه كاملة بالتنسيق مع قوات حفظ السلام في الجنوب".
أخيرا، أمل أن "يشكل لقاؤنا هذا خطوة أولى للقاء والتقاء جميع القوى والمكونات الأساسية لنسيجنا الوطني في هذه المهمة والبناء على الدينامية الإيجابية التي أطلقتها الإتصالات المتعددة التي قام ويقوم بها الرئيس بري مع مختلف الكتل النيابية لإنجار الإستحقاق الرئاسة".
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