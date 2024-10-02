مساع دولية لدعم لبنان بدأتها فرنسا... هذه آخرها

مساع دولية لدعم لبنان بدأتها فرنسا من خلال التحضير لعقد مؤتمر دولي، بالتوازي مع دعوة إيطالية لاجتماع مجموعة السبع ينحو بالاتجاه نفسه.هذه آخرها...