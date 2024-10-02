حزب الله يعلن تصديه لمحاولات تسلل إسرائيلية وتدمير ثلاث دبابات ميركافا

أعلن حزب الله في بيانات متلاحقة تصديه لمحاولات تسلل إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية وتدميره ثلاث دبابات ميركافا بصواريخ موجهة، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ثمانية من جنوده بعد عبورهم الحدود.



وأكد حزب الله في بيان أن مقاتليه دمروا "ثلاث دبابات ميركافا بِصواريخ موجهة أثناء تقدمها إلى بلدة مارون الراس" الحدودية، حيث أعلن في وقت سابق الأربعاء أنه يخوض اشتباكات مع قوات إسرائيلية متسللة.



وفي بيان منفصل، أعلن الحزب أنّ عناصره استهدفوا "قوة صهيونية تسللت إلى منزل في خراج بلدة كفركلا" الحدودية بواسطة "عبوة معدة مسبقا قبل أن يمطروها بوابل من الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح".



وأشار إلى استهداف تجمع للقوات الإسرائيلية "في بساتين المطلة بالأسلحة المدفعية والصاروخية".



وأوضح أنّ مقاتليه "أطلقوا صاروخ أرض-جو على مروحية معادية في أجواء مستعمرة بيت هلل، ما أجبرها على المغادرة على الفور".