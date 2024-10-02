طائرة أردنية محمّلة بالمساعدات تصل إلى بيروت

وصلت ظهر اليوم الى مطار رفيق الحريري الدولي طائرة سلاح الجو الملكي الاردنية محملة بنحو ٣٠٠٠ كغم من المساعدات شملت فرشات اسفنجية واغطيتها وحرامات.



وكان في استقبال الطائرة من الجانب اللبناني العميد ادمون كعدو مندوبا عن قائد الجيش اللبناني والذي عبر عن الشكر والامتنان للملك المعظم وللقوات المسلحة الاردنية - الجيش العربي، وتثمينهم مواقف الاردن المشرفة وحرصها الدائم على تقديم الدعم والمساعده للبنان.