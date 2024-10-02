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ميقاتي أمام أعضاء الـATFL: الضروري في هذه المرحلة وحدة اللبنانيين ولا حل إلا بوقف النار

أعلن رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي امام اعضاء الـATFL ان الضروري في هذه المرحلة وحدة اللبنانيين وان لا حل الا بوقف النار.