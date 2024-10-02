مندوب لبنان في مجلس الأمن: مستعدون لتعزيز وجود الجيش في الجنوب

حذر مندوب لبنان في مجلس الأمن هادي هاشم، من "تمدد الحرب في الإقليم لتشمل جبهات عدة"، وقال: "نتجه إلى حرب إقليمية بلا ضوابط".أضاف هاشم خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن: "نحن مستعدون لتعزيز وجود الجيش في الجنوب".وطالب "مجلس الأمن بتحمل مسؤوليته ومنع انفجار الشرق الأوسط".وقال: "العدوان البربري الاسرائيلي لم يوفر المدنيين ولا عمال اغاثة ولا صحفيين وكل ما تقوله اسرائيل عن عمليات محدودة غير صحيح وما حصل في قرية عين الدلب خير دليل على ذلك".واضاف " كم من مرة جئناكم إلى هذا المجلس وحذرنا من الوضع الكارثي على طول الخطوط الحدودية لكن ما يحدث اليوم لا يمكن تجاهله".وتابع :"ما يجمع عليه الجميع أن مواجهة المحتل مقاومة".