حمية: مجلس الوزراء إتخذ قرارًا بتغطية التأمين لـ"طيران الشرق الأوسط" لإبقاء هذا المرفق العام شغالًا

كتب وزير الأشغال في حكومة تصريف الاعمال علي حمية على منصة "اكس": "مجلس الوزراء اتخذ قرارًا بتغطية التأمين لـ"طيران الشرق الاوسط" لإبقاء هذا المرفق العام شغالًا، ونعمل على آلية من خلال الوزراء مع الجمارك لتسريع عملية إخراج البضائع من المرافىء البحرية وإعطاء الموافقات، لكن ضمن شروط سلامة الغذاء. نؤكد أن كل ما يختص بالوضع العسكري في المطار يخضع لرقابة وموافقة الجيش اللبناني قبل اتخاذ أي قرار من قبل الوزارة".