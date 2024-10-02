بري استقبل مسؤول العلاقات الدولية في مكتب قائد الثورة الاسلامية الايرانية

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري مساءاً في عين التينة مسؤول العلاقات الدولية في مكتب قائد الثورة الاسلامية الايرانية سماحة آية الله السيد علي الخامنئي سماحة آية الله الدكتور الشيخ محسن قمي حيث جرى عرض لتطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة على ضوء مواصلة العدوان الاسرائيلي على لبنان وقطاع غزة.