أبو الحسن لـ حوار المرحلة: ندعو قوى المعارضة كي نلتقي ونلاقي بري في منتصف الطريق

دعا النائب هادي أبو الحسن "قوى المعارضة بمن فيها القوات اللبنانية، للمبادرة وتجاوز كل الاشكالات الماضية كي نلتقي، لان الوضع يسمح لذلك والمشهد يكتمل بشركائنا المسيحيين والاحاطة برئيس مجلس النواب نبيه بري لما يمثل في هذه المرحلة الحساسة"، لافتًا الى ان "المسيحي مكون أساسي في لبنان واليوم هناك ضرورة لمد اليد لبري الذي يمثل موقعًا دستوريًا ووطنيًا وهو يمثل الطائفة الشيعية".



وقال في حديث لبرنامج "حوار المرحلة" عبر شاشة الـLBCI " جنبلاط داخل المشهد والحدث ولا أعتقد أننا تأخرنا على تنفيذ الـ1701 ووقف اطلاق النار".



واضاف "الصيغة التي عُمل عليها تنص على وقف النار في غزة ثم وقف النار في لبنان ومن ناور وأجهض أي مناورة للوصول إلى الهدنة هو نتنياهو بعدما تراجع الإسرائيليون عن أقوالهم ووعودهم".



واشار الى ان "بري لا يتحدث عن حوار أو تشاور بل يقول إننا علينا التوجه إلى البرلمان وانتخاب رئيس توافقي".



واعتبر ان "ربط وقف إطلاق النار في لبنان بوقف إطلاق النار في غزة سببه أن هذه الوسيلة كانت وسيلة الضغط الوحيدة لدى المقاومة".

ولفت الى ان "لا ربط بين وقف إطلاق النار والرئاسة، وعلينا العمل كلبنانيين على انتخاب رئيس يؤمن بالطائف وبوقف إطلاق النار وبالـ1701".