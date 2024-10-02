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أبو الحسن لـ حوار المرحلة: ندعو قوى المعارضة كي نلتقي ونلاقي بري في منتصف الطريق
أخبار لبنان
2024-10-02 | 15:15
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أبو الحسن لـ حوار المرحلة: ندعو قوى المعارضة كي نلتقي ونلاقي بري في منتصف الطريق
دعا النائب هادي أبو الحسن "قوى المعارضة بمن فيها القوات اللبنانية، للمبادرة وتجاوز كل الاشكالات الماضية كي نلتقي، لان الوضع يسمح لذلك والمشهد يكتمل بشركائنا المسيحيين والاحاطة برئيس مجلس النواب نبيه بري لما يمثل في هذه المرحلة الحساسة"، لافتًا الى ان "المسيحي مكون أساسي في لبنان واليوم هناك ضرورة لمد اليد لبري الذي يمثل موقعًا دستوريًا ووطنيًا وهو يمثل الطائفة الشيعية".
وقال في حديث لبرنامج "حوار المرحلة" عبر شاشة الـLBCI " جنبلاط داخل المشهد والحدث ولا أعتقد أننا تأخرنا على تنفيذ الـ1701 ووقف اطلاق النار".
واضاف "الصيغة التي عُمل عليها تنص على وقف النار في غزة ثم وقف النار في لبنان ومن ناور وأجهض أي مناورة للوصول إلى الهدنة هو نتنياهو بعدما تراجع الإسرائيليون عن أقوالهم ووعودهم".
واشار الى ان "بري لا يتحدث عن حوار أو تشاور بل يقول إننا علينا التوجه إلى البرلمان وانتخاب رئيس توافقي".
واعتبر ان "ربط وقف إطلاق النار في لبنان بوقف إطلاق النار في غزة سببه أن هذه الوسيلة كانت وسيلة الضغط الوحيدة لدى المقاومة".
ولفت الى ان "لا ربط بين وقف إطلاق النار والرئاسة، وعلينا العمل كلبنانيين على انتخاب رئيس يؤمن بالطائف وبوقف إطلاق النار وبالـ1701".
وقال "كنا دائمًا ضد سلاح الحزب عندما يوجه على الداخل اللبناني، لكن اليوم نحن في لحظة حساسة وعلينا أن نستوعب هذا السلاح وأرفض مقولة "قوة لبنان بضعفه" بل العكس".
واضاف " هناك طائفة في لبنان أصيبت بجرح كبير لكنها تواجه على الأرض بالرغم من هذا الأمر وحذاري أن نتخطى هذه اللحظة وأن نتجه إلى تصفية الحسابات فنحن بحاجة للتضامن".
وتابع ان "الاسبوع الماضي كان لي اتصال مع جعجع مكلفا من جنبلاط وأكد جعجع أن الموقف الانساني اليوم أهم من المواقف السياسية وفي الايام القليلة الماضية سيكون لي اتصال آخر مع جعجع".
ورأى أبو الحسن أنه من الخطأ طرح موضوع نزع سلاح حزب الله في لحظة المواجهة، معتبرا أنه في لحظة إقليمية مؤاتية يمكننا أن نعالج موضوع نزع السلاح عن حزب الله.
وشدد على أن "قوة لبنان بقوته وليس بضعفه".
أخبار لبنان
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