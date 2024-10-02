مجلس التعاون الخليجي يدعو الى تطبيق القرار 1701 ومخرجات اتفاق الطائف

أعلن الامين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي في المؤتمر الصحافي الختامي للاجتماع الطارىء لوزراء خارجية المجلس " الوقوف مع لبنان في هذه المرحلة الحرجة".



ودعا" كل الأطراف الى ضبط النفس"، مشددا على "وجوب تطبيق القرار 1701 ومخرجات اتفاق الطائف بشأن لبنان".



وطالب البديوي" مجلس الامن بتنفيذ قراراته الخاصة بوقف النار في غزة".