سقوط صهر حسن نصرالله في الغارة الإسرائيلية على دمشق

قُتل صهر الأمين العام الراحل لحزب الله السيد حسن نصرالله في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مبنى في دمشق في وقت سابق الأربعاء، على ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان.



وذكر المرصد أنّ الغارة التي استهدفت مبنى في منطقة المزة في دمشق خلّفت ثلاثة قتلى "بينهم لبنانيان أحدهما حسن جعفر قصير وهو صهر حسن نصر الله" والذي اغتالته إسرائيل الجمعة الماضية في الضاحية الجنوبية لبيروت.



هذا الامر أكّده مصدر مقرب لحزب الله لوكالة فرانس برس، مشيرا إلى أنه شقيق لقيادي بالحزب قتل الثلاثاء في غارة إسرائيلية قرب الضاحية الجنوبية.

