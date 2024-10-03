مقتل مقيم أميركي في لبنان... وصديقه يقول إنه لقي حتفه في غارة إسرائيلية

أعلنت الحكومة الأميركية الأربعاء، أن مقيما أميركيا قُتل في لبنان، فيما ذكر صديقه وجيرانه أنه لقي حتفه في غارة جوية إسرائيلية.



وقال متحدث باسم البيت الأبيض: "نشعر بحزن عميق لوفاة كامل أحمد جواد وقلوبنا مع عائلته وأصدقائه. وفاته أمر مأساوي، مثلها مثل وفاة كثير من المدنيين في لبنان".



وفي وقت سابق، قال متحدث باسم وزارة الخارجية عندما سئل عن تقارير عن وفاة أميركي في لبنان: "نعلم أن مقيما دائما بشكل قانوني، وليس مواطنا أميركيا (قتل في لبنان) ولكننا بالطبع نقدم خالص تعازينا للعائلة".