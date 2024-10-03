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أستراليا تساعد المئات من رعاياها على مغادرة لبنان...
أخبار لبنان
2024-10-03 | 01:38
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أستراليا تساعد المئات من رعاياها على مغادرة لبنان...
أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانغ أن البلاد توفر المئات من مقاعد الطائرات لرعاياها الراغبين في مغادرة لبنان، وحثت الآلاف من الأستراليين الذين ما زالوا هناك على المغادرة ما دام هذا ممكنا.
وذكرت وانغ في مؤتمر صحفي أن أستراليا وفرت 580 مقعدا على رحلات تغادر يومي الخميس والسبت للمواطنين والمقيمين الدائمين وعائلاتهم الذين يرغبون في مغادرة لبنان. كما تم تنظيم رحلات في وقت سابق من الأسبوع.
وأشارت الى أن نحو 1700 أسترالي وعائلاتهم سجلوا لدى الحكومة رغبتهم في مغادرة لبنان.
ووفقا لوزارة الخارجية فإن جالية لبنانية كبيرة تعيش في أستراليا فيما يقدر عدد الأستراليين الذين يقيمون في لبنان بنحو 15 ألفا.
وقالت وانغ: "رجاء، استغلوا أي خيار متاح أمامكم. الآن ليس الوقت المناسب للانتظار لرؤية ما سيحدث وإنما الوقت المناسب للمغادرة".
ولفتت إلى أن تسيير الرحلات يعتمد على بقاء مطار بيروت مفتوحا. وقالت: "نحن قلقون للغاية من تصاعد الوضع. في حال إغلاق مطار بيروت فإن خيارات المغادرة ستصبح أقل".
وذكرت أن بلادها أرسلت طائرة عسكرية إلى قبرص كجزء من خطة طوارئ لكن الرحلات الجوية التجارية تظل هي الأساس ما دام مطار بيروت مفتوحا.
وجددت دعمها للخطة التي تدعمها الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في لبنان من أجل إنهاء "دائرة العنف". وقد رفضت إسرائيل هذه الخطة.
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