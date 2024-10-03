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الهيئة الصحية الإسلامية نعت 7 شهداء سقطوا في الغارة على مركزها في زقاق البلاط

نعت غرفة عمليات الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية 7 شهداء سقطوا في الغارة الاسرائيلية على مركزها في منطقة زقاق البلاط ليلا.