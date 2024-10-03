الجيش الإسرائيلي: قصفنا مبنى بلدية بنت جبيل في جنوب لبنان وقتلنا 15 من أعضاء حزب الله

اعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس انه قتل قرابة 15 من أعضاء جماعة حزب الله في مبنى بلدية بيت جبيل في جنوب لبنان.



وذكر أن مقاتلي الجماعة كانوا يتمركزون في المبنى.

