زياد بارود للـLBCI: وكأننا تُركنا لوحدنا...وبري يحاول اعادة وضع رئاسة الجمهورية على السكة

رأى الوزير السابق زياد بارود أن اليوم هي مرحلة الجيش اللبناني بامتياز، ليؤمن الاستقرار لذلك المطلوب بهذه المرحلة اعادة بناء قدراته.



وقال:"تطبيق الـ 1701 لم يكن يوما كاملا من 18 سنة حتى اليوم في ظل الخروقات والانتهاكات وهل نحن نتحدث اليوم عن صيغة جديدة له؟ اي دور للجيش اللبناني واليونيفل؟"



واشار الى ان "الموضوع لم يعد يقتصر على لبنان ونحن ذاهبون الى صراع اقليمي واعرف تماما مصالح الدول ولدينا شعور اننا تركنا لوحدنا، فالمطلوب من أصدقاء لبنان المساعدة في وقف اطلاق النار وحماية المدنيين"، لافتا الى ان "الطريقة التي تتعاطى بها آلة القتل الاسرائيلية تتخطى المعقول ونحن بوضع صعب منذ 2019 واذا وقفت الحرب اليوم "أي لبنان منشوف؟"



وشدد على أن المطلوب ان نتوحد لأن الآتي أصعب وبالتالي لتأجيل الخلافات لبعد الحرب والحوار عندها لإدارتها.



وعن رئاسة الجمهورية واللقاء الثلاثي، لفت الى أن الحركة على مستوى انتخاب رئيس هي محاولات جيدة، وأن الرئيس نبيه بري يحاول اعادة وضع الملف على السكة. وشدد على أن الاهم من الاسم هو المهمة التي سيأتي بها والتي ستؤسس الى خارطة طريق ما بعد الحرب، لذلك يجب الاتفاق على رئيس مع فريق عمل حكومي متجانس واصلاحات.



ولفت الى أن من غير المطلوب الاتفاق المسيحي - المسيحي على كل الامور، الا أن المطلوب التوافق كحد ادنى على الاساسيات.