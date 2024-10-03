بريطانيا تسير رحلات جوية مستأجرة من لبنان لدعم إجلاء مواطنيها

أعلنت الحكومة البريطانية أنها تقوم بتسيير رحلات جوية "محدودة العدد" لدعم إجلاء مواطنيها من لبنان، مكررة مناشدتها لهم بمغادرة البلاد على الفور.وذكر البيان أن أكثر من 150 مواطنا بريطانيا وذويهم غادروا بيروت على متن رحلة استأجرتها الحكومة الأربعاء.وقالت: "لتلبية الطلب على الرحلات المستأجرة أمس الأربعاء، ستغادر رحلات إضافية مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت بدءا من اليوم. ستستمر الرحلات طالما يسمح الوضع الأمني بذلك".