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مزاح عن قصف ستتعرض له بلدة روم يصيب سكّانها بالهلع

أخبار لبنان
2024-10-03 | 04:47
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مزاح عن قصف ستتعرض له بلدة روم يصيب سكّانها بالهلع
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مزاح عن قصف ستتعرض له بلدة روم يصيب سكّانها بالهلع

أوقفت أمن الدولة في الجنوب – مكتب جزين، اللبنانيّ (ج. ح.)، بعد أن نشر عبر موقع مزيّف كان قد أنشأه سرّاً عبر وسائل التواصل، تهديداً من العدوّ الإسرائيليّ لأهالي بلدة روم، يدعوهم إلى الخروج من البلدة لأنّها ستتعرّض للقصف بعد ساعات، وهذا الأمر سبّب هلعاً لدى الأهالي وفرغت البلدة من سكّانها بعد فترة وجيزة. 

تمّ التحقيق معه في مكتب جزّين، واعترف بما نُسب إليه، وتمّ تسليمه إلى الجهات المختصّة بناءً على إشارة القضاء.

تطلب المديريّة العامّة لأمن الدولة من اللبنانيّين تحمّل مسؤوليّة كتاباتهم عبر وسائل التواصل، والابتعاد عن المزاح المؤذي الذي يضرّ بسكّان البلدات، وتؤكّد أنّها ستلاحق كلّ عابثٍ بكرامة اللبنانيّين وأمنهم وستحيل كلّ مرتكب على القضاء لإجراء المقتضى بحقّه. 

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