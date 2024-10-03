وزير الدفاع التقى بري: المرحلة تتطلب منا الوحدة الوطنية والتماسك ولدينا ثقة كاملة بجيشنا

شدد وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم على أن العدوان الاسرائيلي المستمر على لبنان يؤكد النهج العدواني في القتل والتدمير وعدم احترام القوانين الدولية والإنسانية.



واعتبر وزير الدفاع بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، أن "المرحلة تتطلب منا الوحدة الوطنية والتماسك ودعم القوى العسكرية والأمنية والتعاون معها من قبل المواطنين بكل ما تقوم به من مهمات على المستوى الوطني".



وقال: "لدينا ثقة كاملة بجيشنا وتاريخ الجيش يشهد له بتضحياته الوطنية وبانجازاته"، مشيرا الى أن الجيش اللبناني أثبت جدارته وكفاءته على مدى تاريخه.



ولفت سليم الى أن الدولة اللبنانية وافقت على وقف اطلاق النار ويبقى على المجتمع الدولي اقناع العدو.