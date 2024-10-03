المفوضية الأوروبية: تقديم مساعدات إنسانية إضافية بقيمة مليون دولار للبنان

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس تقديم مساعدات إنسانية إضافية بقيمة 30 مليون يورو (33.1 مليون دولار) للبنان.



وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين "أشعر بقلق بالغ إزاء التصعيد المستمر للتوتر في الشرق الأوسط. يتعين على كل الأطراف بذل قصارى جهدها لحماية أرواح المدنيين الأبرياء".



ويأتي هذا المبلغ بالإضافة إلى عشرة ملايين يورو أُعلن عنها في 29 أيلول ما يرفع إجمالي المساعدات الإنسانية المقدمة من الاتحاد الأوروبي للبنان إلى أكثر من 104 ملايين يورو هذا العام.