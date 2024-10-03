أدرعي: تحذير عاجل لسكان القرى التالية في جنوب لبنان

#عاجل ‼️ تحذير عاجل لسكان القرى التالية في جنوب لبنان: الخرايب, ارزي, زرارية, عدلون, أنصارية, مزرعة دير تقلا, مزرعة الواسطة, مزرعة جمجم, قصيبه, جبشيت, نبطية, مزرعة سيناي, دوير الشرقية, كفر رمان, نبطية الفوقا, منزلة, ,حبوش ,الحمصية, بيصرية, السكسكية, لوبية, كفر تبنيت, أرنون, زوطر… pic.twitter.com/bcENOdWKN1
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 3, 2024
#عاجل ‼️ تحذير عاجل لسكان القرى التالية في جنوب لبنان: الخرايب, ارزي, زرارية, عدلون, أنصارية, مزرعة دير تقلا, مزرعة الواسطة, مزرعة جمجم, قصيبه, جبشيت, نبطية, مزرعة سيناي, دوير الشرقية, كفر رمان, نبطية الفوقا, منزلة, ,حبوش ,الحمصية, بيصرية, السكسكية, لوبية, كفر تبنيت, أرنون, زوطر… pic.twitter.com/bcENOdWKN1