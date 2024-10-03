كركي: إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق سلف ماليّة على حساب معاملات الاستشفاء عن الأعمال الجراحية المقطوعة

اعلن المدير العام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي في بيان :"نظراً للأوضاع الأمنيّة الخطيرة التي تمرّ بها البلاد بسبب العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان والذي يتسبّب باستشهاد وإصابة عدداً كبيراً من المدنييّن العزّل، وحيث أنّ القطاع الصحّي وبخاصّة الإستشفائي منه، يجب أن يكون على أتمّ الجهوزيّة لاستقبال ومعالجة المرضى والجرحى وقد أثبت ذلك مشكوراً في الأسابيع القليلة الماضية،

وعطفاً على قرار مجلس الإدارة رقم 1335 المتّخذ في الجلسة رقم 1066 تاريخ 26/9/2024 والمقترن بمصادقة سلطة الوصاية بالقرار رقم 1/109 تاریخ 1/10/2024، أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي مذكّرة إعلامية بتاريخ 3/10/2024 حملت الرقم 768 قضى بموجبها إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق سلفات مالية على حساب معاملات الإستشفاء للأعمال الجراحية المقطوعة المتوجبة لكل منها، وفقاً لآليّات وموجبات محدّدة في متن هذه المذكّرة.

وبهذه المناسبة، يدعو د. كركي كافّة المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق للإسراع في تقديم المعاملات وفق جداول شهريّة فُصّلت دقائق تقديمها من خلال نصّ المذكّرة المذكورة أعلاه."



وشدّد المدير العام على ضرورة التزام كافّة المستشفيات بالتعرفات الجديدة التي حدّدتها إدارة الصندوق وفي حال امتناع أيّ مستشفى عن قبول كافّة المضمونين أو في حال مخالفته الأنظمة المرعية التطبيق لاسيّما التعرفات، سوف تتخذ الإدارة بحقّه التدابير النظامية الرادعة واللازمة ومن بينها وقف إعطاء السلفات وفسخ التعاقد مع الصندوق عند الإقتضاء.



وأمل أنّ تتلقّف المستشفيات والأطبّاء وسائر الأجهزة الطبيّة والتمريضيّة هذه المبادرة الحسنة بمثلها وأن تتعاون مع إدارة الصندوق لتمرير هذه المرحلة الصعبة والخطيرة من تاريخ لبنان.