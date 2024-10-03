حجار: تحويل الاموال سيبدأ في 15 تشرين الاول والمبلغ هو 20 مليون دولار

أعلن وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار ان "لكل مستفيد من برنامج "أمان" وللعيل الاكثر فقرًا سيبدأ التحويل في 15 تشرين الاول لـ165 ألف شخص، والمبلغ المحوّل هو 20 مليون دولار بعد انقطاع طويل تحلحلت الاوضاع الآن



وقال في مؤتمر صحافي "نُعالج الشكاوى والمشاكل على الخطّ 1714وهناك تحويلة إضافية من برنامج الأغذية العالمي بدأت الآن إلى كلّ الجنوب من المستفيدين من برنامج الأسر الأكثر فقراً وعددهم يصل إلى 9950".



واضاف "نتداول في كيفية جمع المعلومات حول كل من غادر منزله وأصبح في مراكز إيواء ونحن في صدد دراسة آلية لتغطيتهم".