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الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية: نتضامن مع لبنان
أخبار لبنان
2024-10-03 | 06:53
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الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية: نتضامن مع لبنان
أعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي أن الجامعة العربية ودولها الأعضاء كل على حدة خذروا لشهور من مخاطر الحرب الإقليمية، التي لن يكون أي طرف بمنأى عن تبعاتها، قائلا: "ها نحن اليوم نقترب بشدة من اندلاع هذه الحرب بسبب غطرسة وتهور قادة الاحتلال الإسرائيلي الذين يصرون على إشعال الحرائق في المنطقة ولا يكتفون بالإجرام الذي مارسوه ويمارسونه في غزة، وإنما يريدون استنساخ السيناريو الوحشي ذاته في لبنان، متحصنين بعجزٍ عالمي عن ردع سلوكهم الإجرامي وإجترائهم على كل القواعد القانونية والإنسانية والأخلاقية".
وشدد على أن "الاعتداءات على لبنان وأهله واستعراضات البطش التي أسكرها غرور القوة لن تُحقق الأمن لأي طرف بل هي تزرع بذور صراعات ممتدة، وكراهية متزايدة".
وقال خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورته غير العادية لمناقشة التضامن مع الجمهورية اللبنانية وتقديم المساعدات العاجلة لمواجهة العدوان الإسرائيلي: "لقد كان هناك سبيل دبلوماسي يمكن أن يُحقق أهداف جميع الأطراف ويجلب الهدوء للجبهة اللبنانية الإسرائيلية وفق القرار 1701 ولكن الاحتلال اختار سبيل الدم والقتل، عِوضاً عن طريق الحلول العقلانية التي تبدأ بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، ونزعٍ لفتيل التصعيد في لبنان والمنطقة".
وأضاف السفير حسام زكي: "إننا نتضامن مع لبنان وحكومته ومع أهله بمكوناته كافة، بلا تمييز في هذا الظرف الصعب ونقف صفاً واحداً في مواجهة استهداف الدولة اللبنانية ومقدراتها، وزرع بذور عدم الاستقرار فيها. إن سيناريوهات الاحتلال مكشوفة، وأغراضه معروفة وعلينا جميعاً أن نتنبه لها ونساعد أهل لبنان في إفشالها. والسلم الأهلي أولوية قصوى يتعين على الجميع الاستمساك بها مهما كانت الظروف"، مشيرا الى أن المجتمع اللبناني لن يعبر هذه الأزمة سوى بقوة نسيجه وتآزر مكوناته واستكمال مؤسساته.
وقال: "لقد عانى أهل لبنان لسنوات من أزمات متتالية وهم اليوم يواجهون تحدياً جديداً خطيراً وهناك أكثر من مليون نازح. وفي مواجهة العدوان وتبعاته الإنسانية المروعة، ينبغي أن تمتد كل يد في العالم لنجدة لبنان وأهله ومساعدة هذا الشعب الأبيّ على الصمود ليخرج من هذه المحنة".
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