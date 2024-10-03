الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية: نتضامن مع لبنان

أخبار لبنان
2024-10-03 | 06:53
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية: نتضامن مع لبنان
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية: نتضامن مع لبنان

أعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي أن الجامعة العربية ودولها الأعضاء كل على حدة خذروا لشهور من مخاطر الحرب الإقليمية، التي لن يكون أي طرف بمنأى عن تبعاتها، قائلا: "ها نحن اليوم نقترب بشدة من اندلاع هذه الحرب بسبب غطرسة وتهور قادة الاحتلال الإسرائيلي الذين يصرون على إشعال الحرائق في المنطقة ولا يكتفون بالإجرام الذي مارسوه ويمارسونه في غزة، وإنما يريدون استنساخ السيناريو الوحشي ذاته في لبنان، متحصنين بعجزٍ عالمي عن ردع سلوكهم الإجرامي وإجترائهم على كل القواعد القانونية والإنسانية والأخلاقية".

وشدد على أن "الاعتداءات على لبنان وأهله واستعراضات البطش التي أسكرها غرور القوة لن تُحقق الأمن لأي طرف بل هي تزرع بذور صراعات ممتدة، وكراهية متزايدة".

وقال خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورته غير العادية لمناقشة التضامن مع الجمهورية اللبنانية وتقديم المساعدات العاجلة لمواجهة العدوان الإسرائيلي: "لقد كان هناك سبيل دبلوماسي يمكن أن يُحقق أهداف جميع الأطراف ويجلب الهدوء للجبهة اللبنانية الإسرائيلية وفق القرار 1701 ولكن الاحتلال اختار سبيل الدم والقتل، عِوضاً عن طريق الحلول العقلانية التي تبدأ بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، ونزعٍ لفتيل التصعيد في لبنان والمنطقة".
 

وأضاف السفير حسام زكي: "إننا نتضامن مع لبنان وحكومته ومع أهله بمكوناته كافة، بلا تمييز في هذا الظرف الصعب ونقف صفاً واحداً في مواجهة استهداف الدولة اللبنانية ومقدراتها، وزرع بذور عدم الاستقرار فيها. إن سيناريوهات الاحتلال مكشوفة، وأغراضه معروفة وعلينا جميعاً أن نتنبه لها ونساعد أهل لبنان في إفشالها. والسلم الأهلي أولوية قصوى يتعين على الجميع الاستمساك بها مهما كانت الظروف"، مشيرا الى أن المجتمع اللبناني لن يعبر هذه الأزمة سوى بقوة نسيجه وتآزر مكوناته واستكمال مؤسساته.

وقال: "لقد عانى أهل لبنان لسنوات من أزمات متتالية وهم اليوم يواجهون تحدياً جديداً خطيراً وهناك أكثر من مليون نازح. وفي مواجهة العدوان وتبعاته الإنسانية المروعة، ينبغي أن تمتد كل يد في العالم لنجدة لبنان وأهله ومساعدة هذا الشعب الأبيّ على الصمود ليخرج من هذه المحنة". 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

جامعة الدول العربية

حسام زكي

لبنان

العدوان

LBCI التالي
غارة على بلدة المعيصرة - فتوح كسروان (فيديو)
مخزومي زار المفتي دريان: لضرورة تعاون مؤسسات المجتمع المدني في هذه الظروف
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
01:59

الرئيس الإيراني: إذا لم نتحد أمام هذا العدوان في غزة ولبنان اليوم فسيأتي دور بقية الدول الإسلامية غدا

LBCI
آخر الأخبار
12:28

أمير قطر: التصعيد الأخير على لبنان هو ما حذرنا منه منذ بداية العدوان على غزة

LBCI
آخر الأخبار
11:50

مندوب لبنان في الامم المتحدة هادي هاشم: العدوان البربري الاسرائيلي لم يوفر المدنيين ولا عمال اغاثة ولا صحفيين وكل ما تقوله اسرائيل عن عمليات محدودة غير صحيح وما حصل في قرية عين الدلب خير دليل على ذلك

LBCI
آخر الأخبار
11:28

ميقاتي من عين التينة: التأكيد على أهمية وحدة اللبنانيين بمواجهة العدوان الاسرائيلي وندعو المجتمع الدولي إلى تحّمل مسؤولياته الاخلاقية خصوصا أمام إصرار العدو على إطالة أمد العدوان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:40

شكوى من بعثة لبنان لدى الامم المتحدة أمام غوتيريش ومجلس الأمن بحق جرائم إسرائيل

LBCI
خبر عاجل
08:36

الأمن العام: إستقبال طلبات جوازات السفر البيومترية غدًا إستثنائيًا لكافة المواطنين

LBCI
أخبار لبنان
08:25

إتصال من الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية لبري...

LBCI
أخبار لبنان
08:22

الابيض: لا صحة لادعاءات إسرائيل بوجود أسلحة في المستشفيات

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:22

الابيض: لا صحة لادعاءات إسرائيل بوجود أسلحة في المستشفيات

LBCI
خبر عاجل
07:32

المقاومة الإسلامية: تفجير عبوة ناسفة بقوة من لواء غولاني في منطقة ترتيرة في بلدة مارون الراس كانت تحاول الالتفاف من الجهة الغربية للبلدة وسقوط افرادها بين قتيل وجريح

LBCI
أخبار دولية
08:54

باريس: إعلان اسرائيل غوتيريش "شخصا غير مرغوب فيه" قرار "خطير وغير مبرر"

LBCI
أخبار لبنان
01:32

مقتل مقيم أميركي في لبنان... وصديقه يقول إنه لقي حتفه في غارة إسرائيلية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:55

الطيران الحربي الإسرائيلي يستهدف الضاحية الجنوبية بسلسلة غارات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:30

قصف طال منطقة النبطية...اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:29

تفاصيل الداخل الاسرائيلي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:28

اثار القصف في قرى البقاع ... اليكم المشهد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:26

بعلبك شهدت دماراً جراء القصف الاسرائيلي... اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:24

المشهد من الباشورة اثر القصف الذي استهدفها ليلاً...شري: العدو يستهدف المسعفين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:24

المشهد من الضاحية الجنوبية التي شهدت ليلةً عنيفة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:23

استشهاد اشخاص في جوية اثر غارات على عدد من مناطق صور

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:21

اسرائيل تستمر في محاولة التوغل الى الداخل اللبناني في مقابل تصدي حزب الله

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
18:16

أدرعي يوجّه إنذارا جديدا إلى سكان هذه الاحياء

LBCI
أخبار لبنان
05:48

أدرعي: تحذير عاجل لسكان القرى التالية في جنوب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
00:24

الجيش الاسرائيلي إلى جميع سكان القرى اللبنانية الذين أخلوا منازلهم: لا تعودوا الى المنازل حتى إشعار آخر

LBCI
أخبار لبنان
16:52

بالفيديو والصور: الغارات الاسرائيلية مساء اليوم على الضاحية الجنوبية

LBCI
خبر عاجل
10:10

معلومات للـLBCI: بعد تصدي حزب الله لمحاولة تقدم الجيش الإسرائيلي في مارون الراس إشتباكات عنيفة عادت على مسافة صفر في كفركلا والعديسة

LBCI
أخبار لبنان
07:15

غارة على بلدة المعيصرة - فتوح كسروان (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
18:07

بالفيديو: المبنى المستهدف في الباشورة

LBCI
خبر عاجل
13:50

الخارجية الأميركية: أوضحنا للإسرائيليين بأننا لا ندعم استهداف البنية التحتية اللبنانية وواشنطن لا تريد استهداف المدنيين اللبنانيين

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More