أبو فاعور من معراب: اتّفقنا على ضرورة انتخاب رئيس ويمكننا البناء على الموقف المرن لبرّي من أجل تسهيل الأمر

أكد النائب وائل ابو فاعور من معراب اننا "وضعنا خريطة طريق للخروج من الوضع الحالي وتنصّ على وقف العدوان من خلال تطبيق الـ1701 وإرسال الجيش إلى الجنوب للقيام بمهامه مع اليونيفيل".



وقال "اتّفقنا على ضرورة انتخاب رئيس ويمكننا البناء على الموقف المرن لبرّي من أجل تسهيل الأمر كما اتّفقنا على مسألة مساعدة النازحين".

واضاف: " "أما النقطة الثالثة فركّزت على الموقف الوطني الجامع في اغاثة النازحين والوقوف الى جانب ابناء شعبنا، هذه المسألة التي يجب ان يعتبر الجميع انه معني بها، ليس من باب التضامن الوطني بل لتفادي اي ارتدادات سلبية قد يشهده الوضع الداخلي".

واكد ان ""الحزب التقدمي الاشتراكي" و"اللقاء الديمقراطي" يحاولان من خلال هذه "المبادرة" توسيع رقعة التفاهم الذي حصل بالأمس والتواصل مع القوى السياسية الاخرى لإيجاد توافق اكبر على خارطة الطريق التي ربما ستشكل فرصة سانحة للخروج من الوضع الذي نتخبّط به".