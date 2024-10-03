سلسلة لقاءات لبري...

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة السفير البريطاني في لبنان هاميش كاول حيث جرى عرض لآخر التطورات والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة اسرائيل لعدوانها على لبنان.



كما استقبل الرئيس بري وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم حيث تناول البحث المستجدات السياسية والميدانية ودور المؤسسات العسكرية والأمنية.



وبعد اللقاء، أشار الوزير سليم إلى أنها "كانت مناسبة إستعرضنا فيها الأوضاع العامة التي تمر فيها البلاد ودور المؤسسات العسكرية والامنية في الظروف الخطرة التي يمر بها وطننا والمحنة الكبرى التي تجتاحه."



ورأى أن "العدوان الإسرائيلي المستمر على بلدنا يؤكد على النهج العدواني في القتل والتدمير وعدم إحترام القوانين الدولية والإنسانية وهذا ما يجعلنا نطلب من المجتمع الدولي التي فشلت كل محاولاته حتى الان بوقف آلة القتل الذي عليه أن يسعى بشكل فعال لإيجاد الحل لوقف عملية القتل المستنكرة والمستمرة بشكل غير مسبوق ، إن المرحلة تتطلب منا الوحدة الوطنية والتماسك ودعم القوى العسكرية والأمنية وتعاون الجميع مع كل المهمات التي تقوم بها على المستوى الوطني."



وأكد أنه "لدينا ثقة كاملة بجيشنا هذا الجيش الذي تاريخه يشهد له بتضحياته الوطنية وإنجازاته ونجاحاته، جيشنا ذو عقيدة وطنية راسخة وقد اثبت جدارته وكفاءته على مدى تاريخه كما أؤكد ايضًا على تعاون جيشنا على مدى عقود مع قوات اليونيفل في جنوب بلبنان وإلتزامه دائمًا بالقوانين والمواثيق والقرارات التي تصدر عن المجتمع الدولي والإلتزام بالقرار 1701 وكل من مندرجاته في منطقة جنوب الليطاني بالتعاون بين الجيش واليونيفل."



وحول وقف إطلاق النار قال الوزير، قال سليم: "الدولة اللبنانية وافقت عليه ويبقى على المجتمع الدولي أن يُقنع العدو أو يرغمه على القبول بهذا القرار لأن هذا القرار هو قرار دولي وسليم ويفتح الأفق لوقف هذه المجزرة الإنسانية."



وتابع بري أيضًا المستجدات السياسية وتطورات الاوضاع الميدانية خلال استقباله نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي.



كما بحث رئيس المجلس المستجدات السياسية والميدانية وملف النازحين خلال لقائه أمين عام حزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان تابع تطورات الاوضاع والمستجدات السياسية والميدانية وملف النازحين خلال لقاءه السفير البريطاني، وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال، الرئيس إيلي الفرزلي والأمين العام حزب الطاشناق هاغوب بقرادونيان.