الابيض: لا صحة لادعاءات إسرائيل بوجود أسلحة في المستشفيات

أكد وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال فراس الابيض ألا صحة لادعاءات إسرائيل بوجود أسلحة في المستشفيات، مشددا على رفض الاتهامات الإسرائيلية للطواقم الطبية اللبنانية بنقل أسلحة.



ولفت الابيض في خلال مؤتمر صحفي الى أن الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي على لبنان بلغت 1974 شهيدًا منهم 127 طفلا في الهجمات و9384 جريحًا.



هذا وأشار الى أن 97 شهيدًا من الطواقم الطبية والطوارىء سقطوا، بالإضافة إلى تضرر عشرات المراكز الطبية.



ودعا الابيض المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته ازاء الاعتداءات الاسرائيلية. وقال: "نحن في تواصل مع المنظمات المعنية وواجبنا الا نبقى صامتين".













