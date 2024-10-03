إتصال من الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية لبري...

تلقى رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري إتصالًا هاتفيًا من الامين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى جرى خلاله إستعراض لتطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة على ضوء تصاعد الحرب العدوانية الاسرائيلية على لبنان.