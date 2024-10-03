نقابة المالكين: لا قرار للمدعي التمييزيّ عن مصادرة المنازل الفارغة بحجة ايواء النازحين

أكدت نقابة المالكين أنّ "حق الملكية مصون في الدستور، وبالتالي لا يجوز تحت أي ظرف مصادرة هذا الحق والتعدي على أملاك الآخرين".

ونفت النقابة، في بيان، ما يتم تداوله عن قرار لمدعي عام التمييز بإمكان مصادرة المنازل الفارغة من قاطنيها بحجة إيواء النازحين.

وشددت على أنّه "في حال حصل أي تجاوزات في هذا الإطار، يبقى القضاء وتبقى القوى الأمنية الملاذ الأول والأخير من أجل حماية الممتلكات الخاصة”.

وودعت الجميع إلى المساعدة انطلاقًا من روح التضامن والتآخي.

وقالت: “نرفض أن يتحوّل الأمر في بعض الحالات إلى تعدّ على الممتلكات الخاصة واستباحة للمنازل والبيوت من دون موافقة أصحابها.”

ودعت الى "التأكد من جميع المواقف قبل نشرها منعا لإثارة البلبلة ودرءا للإشكالات خصوصًا في هذه الظروف الصعبة التي نأمل أن يتجاوزها وطننا الحبيب لبنان في أسرع وقت ممكن".