الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أخبار الصباحية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الجميل: البلد يجب ان يبنى بالمساواة والشراكة.. وابو فاعور: بري قدم الكثير من التسهيلات

أخبار لبنان
2024-10-03 | 11:06
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الجميل: البلد يجب ان يبنى بالمساواة والشراكة.. وابو فاعور: بري قدم الكثير من التسهيلات
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الجميل: البلد يجب ان يبنى بالمساواة والشراكة.. وابو فاعور: بري قدم الكثير من التسهيلات

شدد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل على ان هذه المرحلة تتطلب تكاتفا وطنيا، لافنا الى أن الاهم الا يكون اي طرف مكسورا وأن البلد يجب ان يبنى بالمساواة والشراكة.

وأكد الجميل بعد لقائه النائبين راجي السعدد ووائل ابو فاعور في بكفيا، أنه لا يكمن العودة الى ما قبل 7 تشرين الاول بعد كل ما حصل.

وقال: "الأولوية أن يعود أهل الجنوب إلى بيوتهم وإيقاف التوغل البري للجيش الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية وهذا يتطلب من الدولة أن تتحمل مسؤوليتها".

واضاف: "لبنان بأسره ضحية ما يحصل اليوم وبالنسبة إلينا الأهم هو أن تتوقف الحرب".

بدوره، أكد أبو فاعور، أن النازحبن أبناء وطننا وانه يجب علينا القيام بمسؤوليتنا الوطنية تجاههم.

وقال: "يجب أن نراعي أن المسألة تحتاج إلى جهود كبيرة من الدولة وإلى احتضان من كل المكونات الوطنية".

ولفت ابو فاعور الى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري قدم الكثير من التسهيلات والمواقف الإيجابية التي نتمنى أن تتم ملاقاتها في منتصف الطريق.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

البلد

بالمساواة

والشراكة..

فاعور:

الكثير

التسهيلات

LBCI التالي
أسرار الصحف 3-10-2024
شهداء بغارة إسرائيلية على الباشورة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
09:10

الجميل: لا يكمن العودة الى ما قبل 7 تشرين الاول بعد كل ما حصل وهذه المرحلة تتطلب تكاتفا وطنيا والاهم الا يكون اي طرف مكسورا والبلد يجب ان يبنى بالمساواة والشراكة

LBCI
آخر الأخبار
09:02

أبو فاعور بعد لقائه الجميل: بري قدم الكثير من التسهيلات والمواقف الإيجابية التي نتمنى أن تتم ملاقاتها في منتصف الطريق

LBCI
آخر الأخبار
09:03

أبو فاعور بعد لقائه الجميل: النازحون أبناء وطننا ويجب علينا القيام بمسؤوليتنا الوطنية تجاههم ويجب أن نراعي أن المسألة تحتاج إلى جهود كبيرة من الدولة وإلى احتضان من كل المكونات الوطنية

LBCI
أخبار لبنان
2024-09-14

الجميل: هذا البلد لنا وسيبقى يشبههنا ولا أحد قادر على تغيير لونه أو هُويته

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
17:53

ادرعي إلى سكان الضاحية الجنوبية: عليكم اخلاء هذا المبنى والمباني المجاورة فورًا

LBCI
أخبار لبنان
17:00

وزارة الصحة: حصيلة الشهداء والجرحى في غارات على مناطق عديدة

LBCI
أخبار لبنان
16:40

سلسلة غارات على الضاحية الجنوبية وهذا ما في التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
16:35

تفاصيل استهداف حزب الله لاسرائيل بصواريخ وقعت في حيفا ومحيطها

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
10:26

وول ستريت جورنال عن مسؤولين إسرائيليين: الجيش لا يعتزم تحويل التوغل إلى حرب برية واسعة النطاق في لبنان

LBCI
آخر الأخبار
14:03

العسيري لـ"جدل”: اتفاق الطائف أهم من قرار الـ١٧٠١ لأن لو احترمت القوى السياسية اللبنانية هذا الميثاق لَما وصل لبنان إلى ما وصل اليه اليوم

LBCI
آخر الأخبار
10:27

وول ستريت جورنال عن مسؤولين إسرائيليين: هدفنا التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار يشمل إنسحاب حزب الله ونزع سلاحه

LBCI
خبر عاجل
07:32

المقاومة الإسلامية: تفجير عبوة ناسفة بقوة من لواء غولاني في منطقة ترتيرة في بلدة مارون الراس كانت تحاول الالتفاف من الجهة الغربية للبلدة وسقوط افرادها بين قتيل وجريح

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
16:40

سلسلة غارات على الضاحية الجنوبية وهذا ما في التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
16:35

تفاصيل استهداف حزب الله لاسرائيل بصواريخ وقعت في حيفا ومحيطها

LBCI
أخبار دولية
14:49

مشاهد لعملية استهداف سفينة كورديليا مون النفطية البريطانية (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:30

إستهداف إسرائيل لنفط إيران هكذا يؤثر على الأسعار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:28

محاولات لوقف إطلاق النار في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:24

لفتة لذوي الإحتياجات الخاصة في مراكز الإيواء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:17

إستهداف مسعفين في الباشورة... خرق إسرائيليّ جديد للقانون للدولي الإنسانيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:15

الجيش الأبيض ينقذ الأرواح وسط القصف

LBCI
أمن وقضاء
14:03

قضاء زحلة شهد سلسلة غارات إسرائيلية…

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
05:48

أدرعي: تحذير عاجل لسكان القرى التالية في جنوب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
00:24

الجيش الاسرائيلي إلى جميع سكان القرى اللبنانية الذين أخلوا منازلهم: لا تعودوا الى المنازل حتى إشعار آخر

LBCI
أخبار لبنان
07:15

غارة على بلدة المعيصرة - فتوح كسروان (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
16:01

أدرعي إلى سكان الضاحية الجنوبية: عليكم اخلاء هذا المبنى والمباني المجاورة فورًا

LBCI
أخبار لبنان
07:44

غارة تستهدف بلدة كيفون في قضاء عاليه (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
13:41

"المقاومة الإسلامية": عدد القتلى في صفوف ضباط العدو الصهيوني وجنوده في المواجهات التي خاضها مجاهدو المقاومة اليوم الخميس بلغ 17 ضابطًا وجنديًا

LBCI
خبر عاجل
04:54

الجيش الإسرائيلي يقول إنه اغتال روحي مشتهى رئيس حكومة حماس في قطاع غزة اضافة الى عضوين في حماس هما سامح السراج وسامي عودة

LBCI
أخبار لبنان
17:53

ادرعي إلى سكان الضاحية الجنوبية: عليكم اخلاء هذا المبنى والمباني المجاورة فورًا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More