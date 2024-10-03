الجميل: البلد يجب ان يبنى بالمساواة والشراكة.. وابو فاعور: بري قدم الكثير من التسهيلات

شدد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل على ان هذه المرحلة تتطلب تكاتفا وطنيا، لافنا الى أن الاهم الا يكون اي طرف مكسورا وأن البلد يجب ان يبنى بالمساواة والشراكة.



وأكد الجميل بعد لقائه النائبين راجي السعدد ووائل ابو فاعور في بكفيا، أنه لا يكمن العودة الى ما قبل 7 تشرين الاول بعد كل ما حصل.



وقال: "الأولوية أن يعود أهل الجنوب إلى بيوتهم وإيقاف التوغل البري للجيش الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية وهذا يتطلب من الدولة أن تتحمل مسؤوليتها".



واضاف: "لبنان بأسره ضحية ما يحصل اليوم وبالنسبة إلينا الأهم هو أن تتوقف الحرب".



بدوره، أكد أبو فاعور، أن النازحبن أبناء وطننا وانه يجب علينا القيام بمسؤوليتنا الوطنية تجاههم.



وقال: "يجب أن نراعي أن المسألة تحتاج إلى جهود كبيرة من الدولة وإلى احتضان من كل المكونات الوطنية".



ولفت ابو فاعور الى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري قدم الكثير من التسهيلات والمواقف الإيجابية التي نتمنى أن تتم ملاقاتها في منتصف الطريق.