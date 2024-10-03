أدرعي يعلن اغتيال خضر الشهابية: مسؤول عن عملية اطلاق القذائف الصاروخية نحو منطقة مجدل شمس

#عاجل قضت طائرات حربية يوم أمس على الارهابي المدعو خضر الشهابية الذي قاد منطقة جبل روس (هار دوف) في حزب الله والمسؤول عن عملية اطلاق القذائف الصاروخية نحو منطقة مجدل شمس في شهر يوليو تموز الماضي والتي أسفرت عن قتل 12 طفلاً.



لقد أشرف خضر على مئات من عمليات اطلاق القذائف… pic.twitter.com/smWEfJGhLI — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 3, 2024

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي أن "الطائرات الحربية قصفت يوم أمس على خضر الشهابية الذي قاد منطقة جبل روس (هار دوف) في حزب الله والمسؤول عن عملية اطلاق القذائف الصاروخية نحو منطقة مجدل شمس في شهر تموز الماضي والتي أسفرت عن قتل 12 طفلاً".وقال أدرعي عبر "إكس": لقد أشرف خضر على المئات من عمليات اطلاق القذائف الصاروخية وأخرى مضادة للدروع نحو مواقع للجيش الاسرائيلي في منطقة جبل روس وجبل الشيخ وهضبة الجولان.