حجار: الرهان على حكمة مدراء مراكز الايواء والمساعدات لا تكفي النازحين

زار وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هيكتور حجار سرايا جبيل، وعقد اجتماعًا في مكتب رئيسة خلية ازمة النازحين قائمقام جبيل بالانابة نتالي مرعي الخوري.

وشدد على ضرورة تنظيم مراكز الاستضافة.

كما شدد على أهمية التضامن في هذه المرحلة لتخطي الصعوبات.

وأوضح أنّ المساعدات التي تأتي لا تكفي لتأمين حاجات 1200 نازح من قراهم.

وقال إنّ الرهان على حكمة وتعاضد وذكاء مدراء مراكز الايواء وطريقة تأمين الحاجات حسب الاولويات.

وأضاف: "هناك حاجات نؤمنها من خلال اليونسيف وفي الايام المقبلة، ستأتي حاجات من خلال مشروع "ايزوسيب" ونعمل مع بعضنا البعض وكل المؤسسات الدولية هدفها تسخير عملها للاستجابة السريعة وهذا الدور المطلوب منا عمله.”

ولفت إلى "الصعاب التي تعانيها المستشفيات خصوصا وانها لم تقبض مستحقاتها منذ فترة وباء كورونا"، مؤكدًا "متابعة الموضوع الاستشفائي بالروية والحكمة”.

ووعد بنقل بعض المشاكل التي تعاني منها مراكز الايواء، سيما المدارس منها الى الوزراء المختصين.

وتمنى على رؤساء المراكز "تقديم الطلبات لوزارة الشؤون الاجتماعية عبر القائمقام لتأمين الدعم لجهة المأكولات الجاهزة للنازحين.”

وأشار إلى وجود نازحين لم يتم حتى اليوم، تأمين فرش لهم في مراكز الايواء في بعض المناطق.