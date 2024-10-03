رابطة أصحاب المحطات: لا أزمة محروقات ولا داعي للهلع

نفت رابطة أصحاب محطات الطاقة في لبنان، ما "تم تداوله من معلومات خاطئة بأن هناك أزمة محروقات وتسكير محطات".



وأكدت في بيان، "ألا صحة لهذه الشائعات، وأن المحطات لديها مخزون كاف ولا داعي للهلع أو الخوف وكل ما يداول هو إشاعات لإثارة البلبلة فقط".