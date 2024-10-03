وزير الخارجية المصريّ لميقاتي: نؤكّد دعم مِصر للبنان في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية

اتصل وزير الخارجية والهجرة المصريّ بدر عبد العاطي برئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، لتأكيد دعم مِصر الكامل والمستمر للبنان في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيه وإدانتها للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية.

وشدد عبد العاطي على أنّ مِصر تواصل اتصالاتها مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، لتحقيق وقف فوريّ لإطلاق النار وخفض التصعيد، ومنع انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة.

كما شدّد على أنّ مِصر تدعم مؤسسات الدولة اللبنانية كلها التي تضطلع بمسؤوليات دقيقة في ظل ظروف عصيبة وفي مقدمتها رئاسة مجلس النواب ورئيس الحكومة والجيش اللبناني فضلًا عن المؤسسات الأمنية اللبنانية.

ولفت إلى أنّ الرئيس المصريّ عبد الفتاح السيسي توجه بتقديم كل الدعم الممكن لإغاثة الشعب اللبنانيّ الشقيق ومساعدة أجهزة ومؤسسات الدولة اللبنانية على القيام بدورها على أكمل وجه.