الصحة العالمية: لتسهيل الرحلات الجوية لتوصيل الإمدادات المنقذة للحياة

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تخطط لايصال شحنة كبيرة من الإمدادات الطبية والجراحية إلى لبنان، لكن ذلك لم ممكنًا اليوم، بسبب تعليق الرحلات الجوية الدولية إلى مطار بيروت، كما ان طائرات الشحن المستأجرة تجد صعوبة في الحصول على التغطية التأمينية اللازمة.



ودعت المنظمة في بيان، جميع الشركاء إلى التعاون لتسهيل الرحلات الجوية لتوصيل الإمدادات المنقذة للحياة والتي يحتاج اليها القطاع الصحي الحاجة في لبنان بشدة.