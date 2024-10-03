الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
جدل
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزيرا الخارجية الاردني والمصري: لضرورة دعم جهود الدولة في تطبيق الـ١٧٠١ وإعادة نشر الجيش في الجنوب

أخبار لبنان
2024-10-03 | 12:32
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزيرا الخارجية الاردني والمصري: لضرورة دعم جهود الدولة في تطبيق الـ١٧٠١ وإعادة نشر الجيش في الجنوب
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
وزيرا الخارجية الاردني والمصري: لضرورة دعم جهود الدولة في تطبيق الـ١٧٠١ وإعادة نشر الجيش في الجنوب

أكد وزير الخارجية الاردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان بشكل فوري، محذران من التبعات الكارثية لاستمرار هذا العدوان على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين. 

وشدد الوزيران في اتصال هاتفي جاء في سياق عملية التنسيق والتشاور المستمرة بين البلدين، على أن العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، والخطوات الإسرائيلية التصعيدية اللاشرعية في الضفة الغربية تدفع المنطقة نحو هاوية حرب إقليمية شاملة. 

وأكدا ضرورة وقف العدوان على غزة وعلى لبنان والتصعيد في الضفة الغربية بشكل فوري. 

كما أكد الصفدي وعبد العاطي وقوف الاردن ومصر بالمطلق مع لبنان وأمنه وسيادته وسلامة مواطنيه، ودانا العدوان الإسرائيلي على لبنان وقصف عاصمته وقتل مواطنيه. 

وشدد الوزيران على ضرورة دعم جهود الدولة اللبنانية في تطبيق قرار مجلس الأمن ١٧٠١ بالكامل وإعادة نشر قوات الجيش اللبناني في الجنوب.

وشددا على دعم البلدين جهود لبنان لانتخاب رئيس جديد، وتفعيل مؤسسات الدولة اللبنانية وحمايتها وتمكينها. 

كما اكدا على ضرورة توفير المساعدات الإنسانية للبنان في ضوء نزوح أكثر من مليون لبناني داخلياً نتيجة العدوان الإسرائيلي. 

وأكد الوزيران ضرورة تحمل مجلس الأمن مسؤولياته في حماية الأمن والسلم، وإلزام إسرئيل احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ووقف عدوانها على غزة ولبنان.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

أخبار دولية

الخارجية

الاردني

والمصري:

لضرورة

الدولة

تطبيق

الـ١٧٠١

وإعادة

الجيش

الجنوب

LBCI التالي
ماكرون يولي عناية استثنائية بلبنان (الجمهورية)
قطر ومصر تدعمان لقاء عين التينة...وباسيل ليس بعيدا عن مقاصد الاجتماع (الأخبار)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
07:06

أبو فاعور من معراب: وضعنا خريطة طريق للخروج من الوضع الحالي وتنصّ على وقف العدوان من خلال تطبيق الـ1701 وإرسال الجيش إلى الجنوب للقيام بمهامه مع اليونيفيل

LBCI
آخر الأخبار
2024-10-02

مندوب لبنان بالامم المتحدة: شعب لبنان والحكومة لا يريدان الحرب ويريدان تطبيق القرار 1701 ونشر الجيش اللبناني في الجنوب بمؤازرة اليونيفل ولبنان كان قد وافق على المبادرة الفرنسية الاميركية التي نسفتها اسرائيل بموجة دمار غير مسبوقة

LBCI
آخر الأخبار
2024-09-30

وزير الخارجية الفرنسي: الوضع صعب وهناك ضرورة للحل الديبلوماسي وتطبيق القرار 1701 فوراً بما يساعد في وقف الاعتداءات الاسرائيلية وانسحاب المسلحين وتعزيز قدرات الجيش اللبناني وننتظر ايضا المبادرة السياسية من لبنان

LBCI
أخبار دولية
2024-07-31

وزيرا الخارجية والدفاع في قطر لدفع جهود إنهاء الصراع في غزة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:28

محاولات لوقف إطلاق النار في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:24

لفتة لذوي الإحتياجات الخاصة في مراكز الإيواء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:17

إستهداف مسعفين في الباشورة... خرق إسرائيليّ جديد للقانون للدولي الإنسانيّ

LBCI
أخبار لبنان
14:16

البنك الدولي يعيد تخصيص 250 مليون دولار لتقديم مساعدات طارئة للبنان

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-07-30

ليلة زفاف تنتهي بكارثة: عروس تواجه مصيراً مأساوياً في روسيا والأسباب مجهولة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

عودة سريعة إلى المنزل في الضاحية... علها لا تكون الأخيرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

رغم التصعيد... المسؤولون الإسرائيليون يبحثون سيناريوهات الرد على إيران

LBCI
أخبار لبنان
2024-09-23

دموع "الحجة النازحة" من الجنوب تتحدث.. (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:49

مشاهد لعملية استهداف سفينة كورديليا مون النفطية البريطانية (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:30

إستهداف إسرائيل لنفط إيران هكذا يؤثر على الأسعار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:28

محاولات لوقف إطلاق النار في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:24

لفتة لذوي الإحتياجات الخاصة في مراكز الإيواء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:17

إستهداف مسعفين في الباشورة... خرق إسرائيليّ جديد للقانون للدولي الإنسانيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:15

الجيش الأبيض ينقذ الأرواح وسط القصف

LBCI
أمن وقضاء
14:03

قضاء زحلة شهد سلسلة غارات إسرائيلية…

LBCI
أمن وقضاء
14:02

هكذا تبدو الصورة من بعلبك…

LBCI
أمن وقضاء
13:56

ضربات جديدة تستهدف محيط الليلكي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
18:16

أدرعي يوجّه إنذارا جديدا إلى سكان هذه الاحياء

LBCI
أخبار لبنان
05:48

أدرعي: تحذير عاجل لسكان القرى التالية في جنوب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
00:24

الجيش الاسرائيلي إلى جميع سكان القرى اللبنانية الذين أخلوا منازلهم: لا تعودوا الى المنازل حتى إشعار آخر

LBCI
أخبار لبنان
16:52

بالفيديو والصور: الغارات الاسرائيلية مساء اليوم على الضاحية الجنوبية

LBCI
أخبار لبنان
07:15

غارة على بلدة المعيصرة - فتوح كسروان (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
18:07

بالفيديو: المبنى المستهدف في الباشورة

LBCI
أخبار لبنان
07:44

غارة تستهدف بلدة كيفون في قضاء عاليه (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
04:54

الجيش الإسرائيلي يقول إنه اغتال روحي مشتهى رئيس حكومة حماس في قطاع غزة اضافة الى عضوين في حماس هما سامح السراج وسامي عودة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More