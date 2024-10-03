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وزيرا الخارجية الاردني والمصري: لضرورة دعم جهود الدولة في تطبيق الـ١٧٠١ وإعادة نشر الجيش في الجنوب
أخبار لبنان
2024-10-03 | 12:32
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وزيرا الخارجية الاردني والمصري: لضرورة دعم جهود الدولة في تطبيق الـ١٧٠١ وإعادة نشر الجيش في الجنوب
أكد وزير الخارجية الاردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان بشكل فوري، محذران من التبعات الكارثية لاستمرار هذا العدوان على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.
وشدد الوزيران في اتصال هاتفي جاء في سياق عملية التنسيق والتشاور المستمرة بين البلدين، على أن العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، والخطوات الإسرائيلية التصعيدية اللاشرعية في الضفة الغربية تدفع المنطقة نحو هاوية حرب إقليمية شاملة.
وأكدا ضرورة وقف العدوان على غزة وعلى لبنان والتصعيد في الضفة الغربية بشكل فوري.
كما أكد الصفدي وعبد العاطي وقوف الاردن ومصر بالمطلق مع لبنان وأمنه وسيادته وسلامة مواطنيه، ودانا العدوان الإسرائيلي على لبنان وقصف عاصمته وقتل مواطنيه.
وشدد الوزيران على ضرورة دعم جهود الدولة اللبنانية في تطبيق قرار مجلس الأمن ١٧٠١ بالكامل وإعادة نشر قوات الجيش اللبناني في الجنوب.
وشددا على دعم البلدين جهود لبنان لانتخاب رئيس جديد، وتفعيل مؤسسات الدولة اللبنانية وحمايتها وتمكينها.
كما اكدا على ضرورة توفير المساعدات الإنسانية للبنان في ضوء نزوح أكثر من مليون لبناني داخلياً نتيجة العدوان الإسرائيلي.
وأكد الوزيران ضرورة تحمل مجلس الأمن مسؤولياته في حماية الأمن والسلم، وإلزام إسرئيل احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ووقف عدوانها على غزة ولبنان.
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