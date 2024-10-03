دعا السفير السعوديّ السابق علي العسيري القوى السياسية اللبنانية إلى انتخاب رئيس للجمهورية، على أن يكون رئيسًا يستطيع التواصل مع القوى السياسية كلها.

ورأى في حديث لبرنامج “جدل” أنّ الحل للحرب يبدأ في لبنان، “لأنّه من الواضح أنّ إسرائيل مستمرة في حربها”.

وطالب اللبنانيين بإطلاق حوار وطنيّ وبتعزيز قوى الجيش اللبنانيّ وبتشكيل حكومة تكنوقراط.

وشدّد على أنّ المملكة العربية السعودية حريصة على استقرار لبنان وسيادته.

وقال: “لا أعتقد أن إسرائيل ستوافق على تطبيق القرار 1701 بل ستطالب بتنفيذ القرار 1559.”

وأشار إلى أنّ “المطلوب من “حزب الله” هو إعادة النظر فيما يحصل حرصًا على اللبنانيين”.

وقال: “اتفاق الطائف أهم من قرار الـ١٧٠١ لأن لو احترمت القوى السياسية اللبنانية هذا الميثاق لَما وصل لبنان إلى ما وصل اليه اليوم.”

وأضاف: “لا استبعد أن نرى أعداء اليوم هم حلفاء غد والرد الايرانيّ على اسرائيل منسّق.”