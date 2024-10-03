البنك الدولي يعيد تخصيص 250 مليون دولار لتقديم مساعدات طارئة للبنان

أعلن البنك الدولي تخصيص مبلغ 250 مليون دولار من المساعدات للبنان كان من المقرر استخدامه أصلا لتطوير الطاقات المتجددة، لتقديم مساعدات طارئة للنازحين جراء الغارات الإسرائيلية الكثيفة.



وقالت المؤسسة المالية ومقرها واشنطن في بيان: "قام البنك الدولي بتفعيل خطته للاستجابة الطارئة لتخصيص الموارد الموجودة في محفظة لبنان لتلبية الحاجات الطارئة للسكان".



وأضاف أن هذه المساعدات الطارئة "ستقدم بالتنسيق الوثيق مع شركائنا في التنمية وفي المجال الإنساني".