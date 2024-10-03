أدرعي إلى سكان الضاحية الجنوبية: عليكم اخلاء هذا المبنى والمباني المجاورة فورًا

#عاجل ‼️ انذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا المتواجدين في المباني المحددة في الخريطتيْن والواقعيْن في حي برج البراجنة
🔴أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله وسيعمل ضدها جيش الدفاع على مدى الزمني القريب
🔴من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم… pic.twitter.com/zvYdvdeLBG
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 3, 2024
#عاجل ‼️ انذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا المتواجدين في المباني المحددة في الخريطتيْن والواقعيْن في حي برج البراجنة
🔴أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله وسيعمل ضدها جيش الدفاع على مدى الزمني القريب
🔴من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم… pic.twitter.com/zvYdvdeLBG