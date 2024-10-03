أدرعي إلى سكان الضاحية الجنوبية: عليكم اخلاء هذا المبنى والمباني المجاورة فورًا

#عاجل ‼️ انذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا المتواجدين في المباني المحددة في الخريطتيْن والواقعيْن في حي برج البراجنة



🔴أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله وسيعمل ضدها جيش الدفاع على مدى الزمني القريب

🔴من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم… pic.twitter.com/zvYdvdeLBG — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 3, 2024

وجّه المتحدث باسم الجيش الاسرائيليّ للاعلام العربيّ أفيخاي أدرعي انذارًا عاجلًا إلى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا الموجودين في المباني المحددة في الخريطتيْن والواقعتين في حي برج البراجنة:وكتب عبر اكس:"أنتم موجودون في القرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله وسيعمل ضدها الجيش الاسرائيليّ على مدى الزمني القريبمن أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذا المبنى والمباني المجاورة فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر.”