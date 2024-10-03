تفاصيل استهداف حزب الله لاسرائيل بصواريخ وقعت في حيفا ومحيطها

زياد بارود للـLBCI: وكأننا تُركنا لوحدنا...وبري يحاول اعادة وضع رئاسة الجمهورية على السكة

زياد بارود للـLBCI: وكأننا تُركنا لوحدنا...وبري يحاول اعادة وضع رئاسة الجمهورية على السكة

حجار: تحويل الاموال سيبدأ في 15 تشرين الاول والمبلغ هو 20 مليون دولار