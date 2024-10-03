أدرعي: أنتم موجدون في القرب من منشآت لحزب الله فاخلوا هذا المبنى والمباني المجاورة

#عاجل ‼️ انذار عاجل جديد إلى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا المتواجدين في المبنى المحدد في الخارطة والواقع في حي حدث بيروت والمباني المجاورة له



🔴أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على مدى الزمني القريب

🔴من أجل سلامتكم وسلامة أبناء… pic.twitter.com/I88Q5tvWEZ — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 3, 2024

وجه المتحدث باسم الجيش الاسرائيليّ أفيخاي أدرعي إنذارًا عاجلًا جديدًا إلى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا الموجودين في المبنى المحدد في الخارطة والواقع في حي حدث بيروت والمباني المجاورة لهوكتب عبر اكس: “أنتم موجدون في القرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها الجيش الاسرائيليّ على مدى الزمني القريبمن أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذا المبنى والمباني المجاورة فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر.”