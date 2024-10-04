الجيش الاسرائيلي يوجه انذاراً إلى سكان قرى جنوب لبنان

#عاجل ‼️ انذار إلى سكان القرى التالية في جنوب لبنان: حنيه, السماعيه, رشيديه, معشوق, البص, زقوق المفدي , شملايه, شبريحا, البرغليه, مخيم قاسميه, نبي قاسم, جبال البطم, عين بعال, البازوريه, طير دبا, مزرعة شدعيت, برج رحال, صربين, بياض ,بافليه, ظهر برية جابر, جبل العدس, بستيت, ارزون,… pic.twitter.com/55YlY07LJs — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 4, 2024

وجه الجيش الاسرائيلي انذاراً إلى سكان القرى التالية في جنوب لبنان: حنيه، السماعيه، رشيديه، معشوق، البص, زقوق المفدي , شملايه, شبريحا, البرغليه, مخيم قاسميه, نبي قاسم, جبال البطم, عين بعال, البازوريه, طير دبا, مزرعة شدعيت, برج رحال, صربين, بياض ,بافليه, ظهر برية جابر, جبل العدس, بستيت, ارزون, شحور, السلطانيه, دونين, تولين, تمريه, مجدل سلم, القصير, عدشيت القصير, دير سريان, دير ميماس, قليعه.واضاف: "قوموا باخلاء بيوتكم فوراً. انتبهوا يحظر عليكم التوجه جنوباً. أي توجه جنوباً قد يعرضكم للخطر. سنعلمكم بالوقت الآمن للعودة الى بيوتكم".