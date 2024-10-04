مصدر أمني لرويترز: غارة إسرائيلية أصابت عمال إنقاذ على صلة بحزب الله في الضاحية

اعلن مصدر أمني لبناني لرويترز اليوم الجمعة إن غارة إسرائيلية أصابت عمال إنقاذ على صلة بحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت مما أدى إلى إصابة ثلاثة.