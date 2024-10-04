بوحبيب عرض في واشنطن مع باربرا ليف لسبل وقف الحرب في لبنان

شددت وزيرة خارجية الولايات المتحدة الاميركية لشؤون الشرق الادنى باربرا ليف في لقاء مع وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب في مقر السفارة اللبنانية في واشنطن على "أهمية الاسراع في إنتخاب رئيس للجمهورية في الظروف التي يمر بها لبنان".



وتم التباحث في الحاجات الانسانية الملحة للبنان في ظل ازمة النزوح غير المسبوقة في تاريخه بعد ان تخطى عدد النازحين اللبنانيين المليون ومئتي الفا".



كذلك تناول الاجتماع كيفية وقف الحرب وآخر التطورات المتعلقة بالوضع والتصعيد الحاصل في المنطقة.