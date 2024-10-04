الابيض يتسلم شحنة مساعدات أدوية ومستلزمات طبية في المطار

يتسلم وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال فراس الابيض في هذه الاثناء في مطار رفيق الحريري الدولي المطار، شحنة مساعدات أدوية ومستلزمات طبية مقدمة من منظمة الصحة العالمية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في حضور ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان عبد الناصر ابو بكر وممثل المفوضية السامية ايفو فرايجسن.