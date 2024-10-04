مساعدات اماراتية بقيمة مئة مليون دولار تصل إلى بيروت

تصل أول طائرة مساعدات قادمة من دبي، الجمعة، إلى مطار رفيق الحريري الدولي، تنفيذاً لتعليمات رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمّد بن زايد بتخصيص مساعدات إغاثية وطبيّة دعماً للشعب اللبناني، بقيمة مئة مليون دولار، وبمسعى أخوي من سعادة السفير فؤاد شهاب دندن، باتجاه دوائر القرار في دولة الإمارات الشقيقة.



حيث يتسلّم وزير الصحة العامّة فراس الأبيض، شحنة مساعدات أدوية ومستلزمات طبية أشرفت عليها منظمة الصحة العالمية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مقدّمة من دولة الإمارات كجزء أول من المساعدات المقرّرة، فيما تصل في وقت لاحق من بعد ظهر الجمعة طائرة إماراتيّة ثانية قادمة من الامارات وعلى متنها حمولة من خمسة وخمسين طناً من المواد الإغاثية، كما سيتم ارسال طائرات اغاثة اماراتية متتالية وعلى شكل يومي الى بيروت استكمالاً للمبادرة الإنسانية التي سارعت دولة الإمارات الشقيقة، بتلبية النداء، وتجاوبت لتبلسم جراح النازحين من أبناء الشعب اللبناني.





