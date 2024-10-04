أ.ف.ب: نصرالله دُفن...

أعلن مصدر مقرّب من حزب الله لوكالة فرانس برس الجمعة ان الأمين العام للحزب حسن نصرالله الذي اغتيل بغارات اسرائيلية قبل أسبوع، دُفن "موقتا كوديعة"، بسبب صعوبة تشييعه شعبيا نتيجة "التهديدات الإسرائيلية".



وقال المصدر "دُفن نصرالله بشكل موقت كوديعة في مكان سرّي، في انتظار توافر الظروف الملائمة لتشييع جماهيري"، وذلك "خشية من تهديدات اسرائيلية باستهداف المشيعين ومكان دفنه".