النهار بحلّة جديدة.. ديجيتال وذكاء الاصطناعي وOpen space في لبنان والعام العربي

مع اطلالة النهار بالحلة الجديدة لطبعتي لبنان والامارات، اوضحت رئيسة مجلس ادارة النهار نايلة تويني أن بعد التشاور مع خبراء تبين وجود جسر عبور من الورقي الى الديجيتال، بشكل متجدد، وغرافيكس عصري.



ومن الاثنين للخميس ستكون الطبعة بقياس صغير، اما في نهاية الاسبوع ستكون بقياس أكبر.



وشددت على أن نوعية الاخبار ستكون متطورة أكبر، بالفيديو أم الديجيتال أم الورق، وتحديد ما وراء الخبر وليس فقط بالسياسة بل في كل المواضيع.



واشارت الى استخدام الذكاء الاصطناعي في غرفة الاخبار، وأن المبنى هو Open space بالإضافة الى الاستديوهات والاكاديمية وNews Cafe، ليس فقط على صعيد لبنان بل العالم.



وشرحت أن النقل النوعية نحو الديجيتا كانت ضمن جيلين، أما الطبع فيكون بحسب عدد الاشتراكات، وهذا جزء نحو المستقبل لمصير الورقي، ولكن على الاقل قمنا بعبور الجسر لنستمر الى الاجيال المقبلة، والتوسع سيعطي انفتاحاً نحو العالم العربي والعالم.



واضافت أن قسم جبران سيبقى، كما أيضاً ما قاله غسان تويني يوم الدفن: "لندفن الأحقاد" من أجل لبنان وناسه.